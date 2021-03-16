根據聖農公布，於上日聖農集團及實際控制人傅芬芳，以均價每股26.51元轉讓2488.78萬股，涉及總股本2%，而餘下3%股分則是於百勝今年1至3月於市場上購買，作價屆乎26.19元至28.49元。連同昨日的2%股權，總代價至少為16.7億元。

聖農於1983年創立，總部位於福建省，是中國最大的白羽肉雞生產商。聖農的垂直整合業務模式涵蓋了整個生產鏈，主要包括雞養殖、飼料加工及肉類加工。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，很高興成為該公司最大的禽肉類供應商聖農的戰略投資者，百勝中國與聖農是長期的業務夥伴，通過此次戰略投資，期待加強百勝中國的供應鏈保障，並深化與聖農在產品開發和創新等領域的合作。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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