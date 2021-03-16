百勝中國斥近17億元 入股白羽肉雞供應商聖農5%
文章日期：2021年3月16日 17:38
百勝中國（9987）公布，收購深交所上市的聖農(A股編號：002299)5%股權，總代價至少16.7億元人民幣(下同)。
根據聖農公布，於上日聖農集團及實際控制人傅芬芳，以均價每股26.51元轉讓2488.78萬股，涉及總股本2%，而餘下3%股分則是於百勝今年1至3月於市場上購買，作價屆乎26.19元至28.49元。連同昨日的2%股權，總代價至少為16.7億元。
聖農於1983年創立，總部位於福建省，是中國最大的白羽肉雞生產商。聖農的垂直整合業務模式涵蓋了整個生產鏈，主要包括雞養殖、飼料加工及肉類加工。
百勝中國首席執行官屈翠容表示，很高興成為該公司最大的禽肉類供應商聖農的戰略投資者，百勝中國與聖農是長期的業務夥伴，通過此次戰略投資，期待加強百勝中國的供應鏈保障，並深化與聖農在產品開發和創新等領域的合作。
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