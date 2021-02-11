總結全年，富途收入按年升2.1倍至33.11億元，純利按年增加近7倍至13.26億元，Non-GAAP純利升6.5倍至13.64億元。

截至2020年底，富途牛牛App註冊用戶按年升58.6%至1192萬；富途開戶客戶數量按年升97.8%至141.97萬；有資產的客戶數達51.67萬，按年增長1.6倍。公司期末客戶資產達2852億港元，按年增長2.3倍；客戶留存率亦保持98%水平。

單計去年末季，富途淨增有資產客戶數9.9萬，公司於香港有資產客戶數按年增2.6倍創上市以來單季增長新高，連續多季度實現按年以倍數增長。另客戶交投活躍度亦見提升，客戶日均收益交易（Daily Average Revenue Trades, DARTs）達46.2萬筆，按年大增3.4倍。

富途早前正式進軍新加坡市場，該公司創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，富途視新加坡為未來重點拓展市場，新加坡有良好的金融科技發展環境，有助公司未來進一步發展東南亞市場。此外，新加坡與香港市場結構相似，有信心藉助香港市場的成功經驗，在新加坡有所作為。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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