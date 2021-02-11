富途上季多賺11倍勝預期 去年Non-GAAP純利13.64億元
文章日期：2021年3月16日 17:15
騰訊（0700）有份投資的券商富途，今天（16日）美股盤前公布2020年業績，上季收入按年升2.8倍至11.86億元，純利按年增加11.1倍至5.33億元，非通用會計準則（Non-GAAP）下純利升10.2倍至5.53億元，多項數據勝市場預期。富途盤前曾升近一成，升幅及後收窄至不足半成。
總結全年，富途收入按年升2.1倍至33.11億元，純利按年增加近7倍至13.26億元，Non-GAAP純利升6.5倍至13.64億元。
截至2020年底，富途牛牛App註冊用戶按年升58.6%至1192萬；富途開戶客戶數量按年升97.8%至141.97萬；有資產的客戶數達51.67萬，按年增長1.6倍。公司期末客戶資產達2852億港元，按年增長2.3倍；客戶留存率亦保持98%水平。
單計去年末季，富途淨增有資產客戶數9.9萬，公司於香港有資產客戶數按年增2.6倍創上市以來單季增長新高，連續多季度實現按年以倍數增長。另客戶交投活躍度亦見提升，客戶日均收益交易（Daily Average Revenue Trades, DARTs）達46.2萬筆，按年大增3.4倍。
富途早前正式進軍新加坡市場，該公司創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，富途視新加坡為未來重點拓展市場，新加坡有良好的金融科技發展環境，有助公司未來進一步發展東南亞市場。此外，新加坡與香港市場結構相似，有信心藉助香港市場的成功經驗，在新加坡有所作為。
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