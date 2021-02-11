據初步招股文件，B站去年度淨營業額按年增長接近一倍，至119.99億元（人民幣，下同），淨虧損則擴大至30.12億元，當中主要由於受巨額成本影響，去年度營業成本達91.59億元、經營開支59.81億元，拖累集團錄得約31.41億元經營虧損。

業務方面，B站早年收入主要依賴遊戲業務，但過去三年加推增值服務，令兩者收入佔比由2018年度分別約71.1%及14.2%，至去年調整至40%及32%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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