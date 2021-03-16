領航暫停中國資管牌照申請 將解僱滬一半員工
文章日期：2021年3月16日 17:05
基金公司領航集團公布，暫停申請內地公募基金管理公司牌照，並將集中在螞蟻集團基金的顧問業務合作。外電消息指，領航將會解僱一半上海的員工。早前領航削減香港和日本的業務將員工遷移至上海，並視申請全資公募基金牌照為未來數十年增長的主要動力，因此消息令市場驚訝。
領航在聲明中表示，很高興有機會申請資管牌照，亦很高興見到中國歡迎各國資管公司參與零售基金市場。領航將集中於發展顧問業務，並長期貢獻中國。
去年中國公布向外資開放全資基金管理牌照，貝萊德已取得全資牌照，另外摩根大通、瑞銀等亦計劃取得合資資管公司的控股權，目前有約40間合資資管公司。領航在去年9月曾公布，聘請前大成基金管理總經理羅登攀擔任籌建中的公募基金管理公司總經理，以進一步有效推進中國公募基金管理公司牌照工作。
去年撤出香港ETF市場
領航亞洲區主管康思德（Scott Conking）在去年3月向《金融時報》表示，會將集團亞洲區總部由香港重設於上海，並在去年8月宣布退出香港ETF、強積金和緊貼指數集體投資計劃等業務。
領航在2019年底與螞蟻金服成立合資公司，推出自動化投資顧問服務，起投額為800元人民幣，該行去年四月指，服務第一年已有50萬個用戶。
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