領航在聲明中表示，很高興有機會申請資管牌照，亦很高興見到中國歡迎各國資管公司參與零售基金市場。領航將集中於發展顧問業務，並長期貢獻中國。

去年中國公布向外資開放全資基金管理牌照，貝萊德已取得全資牌照，另外摩根大通、瑞銀等亦計劃取得合資資管公司的控股權，目前有約40間合資資管公司。領航在去年9月曾公布，聘請前大成基金管理總經理羅登攀擔任籌建中的公募基金管理公司總經理，以進一步有效推進中國公募基金管理公司牌照工作。

去年撤出香港ETF市場

領航亞洲區主管康思德（Scott Conking）在去年3月向《金融時報》表示，會將集團亞洲區總部由香港重設於上海，並在去年8月宣布退出香港ETF、強積金和緊貼指數集體投資計劃等業務。

領航在2019年底與螞蟻金服成立合資公司，推出自動化投資顧問服務，起投額為800元人民幣，該行去年四月指，服務第一年已有50萬個用戶。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

卓佳：港虛擬AGM仍處灰色地帶 盼監管釋疑

香港失業率升至7.2% 創近17年高 差過預期 就業不足率創沙士後高

波幅收窄成交勁縮 恒指全日升193點 久久王跌26%

橋水基金達利奧︰投資債券不明智 政府會禁止資金流向比特幣

永達汽車下半年豪車銷售按年升21.3％ 績後升半成

譚仔三哥全新「三哥水煮湯鴨血米線」推限定小食及特飲

字節跳動擬自研晶片 於滬京聘十多名工程師

路透：傳螞蟻估值降至逾2000億美元

阿里被要求出售媒體資產 趙立堅：不掌握有關情況

日本央行行長：須為可能發行虛擬貨幣作好「充分」準備

内地股市高開高收 創業板指數漲幅超1%

《南華早報》總裁劉可瑞向員工發函 稱阿里巴巴對南早承諾不變

財經花生︳財庫局局長許正宇發信籲金融業界及早檢測及接種疫苗

永達汽車去年多賺10.5% 末期息連特別息派0.535元人幣

港燈去年賺27.32億元 每股份單位派16.09仙

恒指半日窄幅波動 升179點 受制10天、50天線 久久王跌25%