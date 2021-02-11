卓佳：港虛擬AGM仍處灰色地帶 盼監管釋疑
文章日期：2021年3月16日 16:53
本地股份過戶處卓佳去年推出線上股東周年大會（AGM）系統「SPOT融會」，集團行政總裁溫佩麟今日表示，去年約有20名客戶使用系統，而今年AGM旺季快將到來，近日已經與約40家本港上市公司進行系統演示（demo），相信較去年客戶將可倍增。溫佩麟指出，去年疫情期間，新馬兩地均就虛擬AGM發出過清晰指引，其中馬來西亞要求「禁足令」實施時，公司必須採用線上AGM，帶動卓佳去年於大馬市場錄得約160家採用系統的公司客戶。他表示，希望本地監管可就此作出清晰指引，以釋疑慮。
卓佳董事總經理兼股份登記及發行人服務主管王妙心直言，現時香港虛擬AGM有部分仍形同處於「灰色地帶」，因以香港作為註冊地的上市公司，《公司章程》未有特別明確限制虛擬AGM，但就指出要有舉行AGM的「地點」。她表示，部分有疑慮或較保守的公司便解讀為「不能完全進行虛擬AGM」。她表示，正與監管機構進行對話，希望可以完全容許線上AGM，現時對話進展良好。
王妙心表示，雖然有這一限制，但相信今年公司AGM系統仍有望錄增長。她解釋，不少香港上市公司註冊地為開曼群島或百慕達，去年因為新冠疫情在AGM旺季前爆發，時間不夠修改《章程》，因而仍要召開線下AGM；今年多數公司《章程》已經修改，明言容許虛擬AGM，再加上股東亦對線上AGM有所了解，因此相信對服務需求是更大。
溫佩麟則表示，公司推出系統不足一年，近期則改進了股東授權投票（proxy voting），亦正計畫與科技商合作，令線上與現場股東會的延遲（latency）更少。他相信，香港最終會有七成上市公司採用混合式或線上AGM，即仍有上千家潛在客戶，市場數年之內都有待發掘。
此外，早前本地IPO重複認購風波惹關注，卓佳為本地一大股份過戶處之一。被問及處理重複認購是否棘手，王妙心表示，公司有盡職履行到自身的責任，理解處理重複認購仍有提升的空間，但相信監管機構關注事件，預計在港交所線上平台「FiNI」的諮詢總結中將可對此問題有進一步闡述。她又補充指，卓佳亦有以股份過戶處團體身分提交「FiNI」諮詢回應。
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