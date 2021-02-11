卓佳董事總經理兼股份登記及發行人服務主管王妙心直言，現時香港虛擬AGM有部分仍形同處於「灰色地帶」，因以香港作為註冊地的上市公司，《公司章程》未有特別明確限制虛擬AGM，但就指出要有舉行AGM的「地點」。她表示，部分有疑慮或較保守的公司便解讀為「不能完全進行虛擬AGM」。她表示，正與監管機構進行對話，希望可以完全容許線上AGM，現時對話進展良好。

王妙心表示，雖然有這一限制，但相信今年公司AGM系統仍有望錄增長。她解釋，不少香港上市公司註冊地為開曼群島或百慕達，去年因為新冠疫情在AGM旺季前爆發，時間不夠修改《章程》，因而仍要召開線下AGM；今年多數公司《章程》已經修改，明言容許虛擬AGM，再加上股東亦對線上AGM有所了解，因此相信對服務需求是更大。

溫佩麟則表示，公司推出系統不足一年，近期則改進了股東授權投票（proxy voting），亦正計畫與科技商合作，令線上與現場股東會的延遲（latency）更少。他相信，香港最終會有七成上市公司採用混合式或線上AGM，即仍有上千家潛在客戶，市場數年之內都有待發掘。

此外，早前本地IPO重複認購風波惹關注，卓佳為本地一大股份過戶處之一。被問及處理重複認購是否棘手，王妙心表示，公司有盡職履行到自身的責任，理解處理重複認購仍有提升的空間，但相信監管機構關注事件，預計在港交所線上平台「FiNI」的諮詢總結中將可對此問題有進一步闡述。她又補充指，卓佳亦有以股份過戶處團體身分提交「FiNI」諮詢回應。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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