路透社﹕中國出口受惠美國援助方案達600億元
文章日期：2021年3月16日 16:51
路透社引述安聯集團（Allianz）旗下的貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）最新發表的美國經濟報告指，新任美國總統拜登最新簽發1.9萬億美元刺激經濟方案將提振美國本土內需，並為美國2020年至2021年度帶來額外3600億美元貨品及服務額外進口需求。報告稱，中國市場亦會從中分一杯羹。
報告指，繼西歐的970億美元、亞洲除中國外的750億美元后，中國將是錄得額外出口收益第三大的市場，預期中國將錄得600億美元的額外出口收益。以行業劃份，中國出口商最受惠行業將為電腦及電訊、家庭用品及紡織品。
該行上調美國今年的GDP增長預測，由原本的3.6％上調至5.3％，明年GDP增長預測由3.1％上調至3.8％。料失業率將下降，由今年2月的6.2%改善至明年年底的4.3%，釋放家庭儲備消費亦比預期快。
報告更稱，刺激方案下美國本土內需增加不會全數被美國生產商吸收，預期美國貿易赤字佔GDP的比例將由過去五年平均2.9%，於2020年至2021年間上升至4.5%。報告更預測，美國內需每提高1%，將帶動進口上升2.6%。
拜登於上周四（11日）提前一天將1.9萬億美元的新冠援助議案簽署成法律，是美國至今規模最大的經濟刺激措施，當中有4000億美元用於向大多數美國民眾派發1400美元（約值1.085萬港元）的援助支票，還有向各州和地方政府提供3500億美元的援助。
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