報告指，繼西歐的970億美元、亞洲除中國外的750億美元后，中國將是錄得額外出口收益第三大的市場，預期中國將錄得600億美元的額外出口收益。以行業劃份，中國出口商最受惠行業將為電腦及電訊、家庭用品及紡織品。

該行上調美國今年的GDP增長預測，由原本的3.6％上調至5.3％，明年GDP增長預測由3.1％上調至3.8％。料失業率將下降，由今年2月的6.2%改善至明年年底的4.3%，釋放家庭儲備消費亦比預期快。

報告更稱，刺激方案下美國本土內需增加不會全數被美國生產商吸收，預期美國貿易赤字佔GDP的比例將由過去五年平均2.9%，於2020年至2021年間上升至4.5%。報告更預測，美國內需每提高1%，將帶動進口上升2.6%。

拜登於上周四（11日）提前一天將1.9萬億美元的新冠援助議案簽署成法律，是美國至今規模最大的經濟刺激措施，當中有4000億美元用於向大多數美國民眾派發1400美元（約值1.085萬港元）的援助支票，還有向各州和地方政府提供3500億美元的援助。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

香港失業率升至7.2% 創近17年高 差過預期 就業不足率創沙士後高

波幅收窄成交勁縮 恒指全日升193點 久久王跌26%

橋水基金達利奧︰投資債券不明智 政府會禁止資金流向比特幣

永達汽車下半年豪車銷售按年升21.3％ 績後升半成

譚仔三哥全新「三哥水煮湯鴨血米線」推限定小食及特飲

字節跳動擬自研晶片 於滬京聘十多名工程師

路透：傳螞蟻估值降至逾2000億美元

阿里被要求出售媒體資產 趙立堅：不掌握有關情況

日本央行行長：須為可能發行虛擬貨幣作好「充分」準備

内地股市高開高收 創業板指數漲幅超1%

《南華早報》總裁劉可瑞向員工發函 稱阿里巴巴對南早承諾不變

【有片：埋身擊】澳元和紐元上升趨勢未破壞 不妨趁低吸納

【有片：選股王】港股繼續反彈 創新藥產品保持高速增長

財經花生︳財庫局局長許正宇發信籲金融業界及早檢測及接種疫苗

永達汽車去年多賺10.5% 末期息連特別息派0.535元人幣