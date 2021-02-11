按月比較，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中進出口貿易業、郵政及速遞活動、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於零售業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由11月至1月的363.06萬人，下跌至2月的361.01萬人，減少約2.05萬人。同期的總勞動人口亦由388.4萬人下跌至387.17萬人，減少約1.23萬人。

失業人數（不經季節性調整）由11月至1月的25.33萬人上升至12月至2月的26.16萬人，增加約8300人。同期的就業不足人數亦由14.82萬人上升至15.46萬人，增加約6400人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場繼續顯著受壓，但是情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。失業率（不經季節性調整）上升0.3個百分點至6.8%，經季節性調整後失業率上升0.2個百分點至7.2%。兩者都是自2004年以來的高位。就業不足率亦上升0.2個百分點至4.0%，為沙士後的高位。同時，總就業人數較上一個期間下跌0.6%至361.01萬人，失業人數增加3.3%至26.16萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率仍然高企於11.1%，但較11月至1月下降0.2個百分點。其中，餐飲服務活動業的失業率由14.7%下跌至14.1%，零售業的失業率則由8.9%上升至9.1%。大多數其他行業的失業情況惡化，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

羅致光預期，由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期內仍將面對挑戰。隨着2019冠狀病毒病疫苗接種計劃開展，疫情的威脅冀可逐步減退，而這將在今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。政府會繼續密切留意相關情況。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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