Kakao創辦人金範洙將捐出一半身家解決社會問題
文章日期：2021年3月16日 16:30
《彭博》報道，韓國移動通訊運營商Kakao Corp.創辦人金範洙（Brian Kim）及妻子已簽署「捐贈誓言（The Giving Pledge）」，承諾捐出一半以上財產幫助解決社會問題。
巴菲特（Warren Buffett）、比爾蓋茨（Bill Gates）及其妻子梅琳達（Melinda）於2010年共同發起捐贈誓言，敦促富人為慈善事業捐款，金範洙已是第220位富翁簽署。根據彭博億萬富翁指數，金範洙是韓國第四大富翁，淨資產為82億美元。
金範洙表示，自己在貧窮中長大，至30歲一直認為致富是成功的唯一標準，但獲得財富後，就發現缺乏生活的方向。他們捐出的財產，將用於企業無法觸及領域的社會問題，包括支持透過社企和基金會尋找解決方案的100位創新者。
KakaoTalk全球共有5200萬用戶，近4600萬位於韓國，約佔該國九成人口。公司報告指，去年第四季度營業利潤按年升89%，其股價在過去一年中增長逾兩倍。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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