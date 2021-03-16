巴菲特（Warren Buffett）、比爾蓋茨（Bill Gates）及其妻子梅琳達（Melinda）於2010年共同發起捐贈誓言，敦促富人為慈善事業捐款，金範洙已是第220位富翁簽署。根據彭博億萬富翁指數，金範洙是韓國第四大富翁，淨資產為82億美元。

金範洙表示，自己在貧窮中長大，至30歲一直認為致富是成功的唯一標準，但獲得財富後，就發現缺乏生活的方向。他們捐出的財產，將用於企業無法觸及領域的社會問題，包括支持透過社企和基金會尋找解決方案的100位創新者。

KakaoTalk全球共有5200萬用戶，近4600萬位於韓國，約佔該國九成人口。公司報告指，去年第四季度營業利潤按年升89%，其股價在過去一年中增長逾兩倍。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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Signal似乎已被內地禁用