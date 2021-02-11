波幅收窄成交勁縮 恒指全日升193點 久久王跌26%
文章日期：2021年3月16日 16:31
大市受制於10天線(29042.39點)、50天線(29197.73點)之餘，今日全日波幅及成交均大縮，高低波幅只有246點，午後波幅再收窄至171點，而全日成交只有1545億元，較上日減少20.19%，是2021年2月11日920.87億元成交後最少。
恒指收市升193點或0.67%，報29027點；國指升185點或1.66%，報11329點；恒生科技指數收報8530點，升3.22%。
藍籌30隻升，21隻下跌，4隻無升跌。小米（1810）升8.01%，收報26.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點。富時羅素稱，建議小米有資格重新獲納入指數，最快6月生效。
友邦（1299）跌2.5%，收報97.5元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低63點。
藍籌股破頂的有，創科實業（0669）創上市新高，見135.3元，收報135元，升5.22%；中銀香港（2388）創52周高，見29元，收報28.7元，跌0.69%。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）升8.01%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.08元，跌0.44%。
北水終止流出，南下合計淨流入52.67億元。南水北上合計淨流入55.72億元人民幣，較上日增加51.14%，連續第6日流入，累計流入244.62億元。
傳螞蟻估值降至逾2000億美元，另一方面，亦有指阿里要出售媒體資產，阿里巴巴（9988）收報221.4元，無升跌。
永達汽車（3669）去年多賺10.5%，末期息連特別息派0.535元人幣。收報12.86元，升5.9%。
港燈（2638）去年賺27.32億元，每股份單位派16.09仙。收報7.77元，升0.51%。
多間公司公布業績，績前表現如下，恒大物業（6666）收報16.3元，升7.38%；中興通訊（0763）收報20.3元，升2.73%；中通快遞－ＳＷ（2057）收報251元，跌0.63%；長江生命科技（0775）收報0.89元，跌1.1%。
彭博社：中移動（0941）考慮發行A股 細節未定。收報53.05元，升1.92%。
久久王（1927）上市，定價0.75元。收報0.55元，跌26.6%。
新城悅服務（1755）折讓約12%配股，籌10億元。新城悅收報21.8元，跌8.21%。
深圳投控灣區發展（0737）公布，深國資委擬轉售予旗下深高速（0548）。灣區發展收報3.45元，跌3.36%。深高速收報7.61元，跌0.52%。
世茂服務（0873）去年多賺八成，派末期息0.11元。收報16元，升9.1%。
澳能建設（1183）附屬收購澳門電動汽車公司49％股權。收報5.28元，升8.6%。
神州租車（0699）轉盈為虧，虧損41.6億人幣，不派息。收報3.95元，跌0.5%。
恒大汽車（0708）伙騰訊（0700）旗下組合資公司，共同開發車載智能操作系統。恒大汽車收報59.25元，升10.75%；騰訊收報630.5元，升0.4%。
中飛租賃（1848）去年純利3.34億，按年跌63%，息0.2元。收報6.75元，無升跌。
南航（1055）2月旅客周轉量升1.27倍。南航（1055）創52周高，見6.3元，收報6.2元，升0.98%。另外兩隻航空股亦破頂，國航（0753）創52周高，見7.38元，收報7.36元，升4.1%；東航（0670）創52周高，見4.08元，收報4.08元，升4.35%。
石藥（1093）去年多賺39%，派息0.09元。收報9.92元，升5.08%。
其他破頂包括，海豐國際（1308）創上市新高，見25.2元，收報24.85元，升0.4%；永利澳門（1128）創52周高，見16.5元，收報16.44元，升3.92%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.52元，收報5.38元，升5.49%；康哲藥業（0867）創52周高，見15.44元，收報15.28元，升8.22%；現代牙科（3600）創52周高，見1.92元，收報1.78元，升25.35%；泓富（0808）創52周高，見2.69元，收報2.68元，升1.52%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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