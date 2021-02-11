大市受制於10天線(29042.39點)、50天線(29197.73點)之餘，今日全日波幅及成交均大縮，高低波幅只有246點，午後波幅再收窄至171點，而全日成交只有1545億元，較上日減少20.19%，是2021年2月11日920.87億元成交後最少。