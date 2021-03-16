橋水基金達利奧︰投資債券不明智 政府會禁止資金流向比特幣
文章日期：2021年3月16日 16:26
橋水基金創辦人達利奧（Ray Dalio）撰文指，現金繼續是垃圾，但目前投資債券也不是好的選擇。他又指，政府沒錢就會加稅，而資金會流向其他地方避稅，然後政府可能會禁止資金流向其他資產，例如比特幣，或其他地區。
達利奧指出，從經濟角度看，投資債券已經不明智了，「與其獲得低於通脹率的報酬，為何不買能等於或高於通脹率的東西？」他又指出，現金在現在和未來都將繼續是垃圾，因為計及通脹因素後的回報是負數，合理的做法是借入現金而不是將其作為資產持有，以購買回報更高的非債務性投資資產。
他還認為，成熟發達的國家的資產將趕不上亞洲新興市場的表現，例如國際投資者持有的中國債券規模正在迅速上升。
昨晚有傳美國總統拜登正計劃加稅，達利奧指出，決策者沒錢了就會加稅，然後有錢人會設法避開稅項或轉移資產，政府不會希望這些資本從債務性資產轉移，所以他們很可能禁止資金流到其它資產，例如比特幣等，或禁止流到其他地區。所以，「美國可能變成被認為不適合資本主義和資本家的地方。」
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