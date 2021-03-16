達利奧指出，從經濟角度看，投資債券已經不明智了，「與其獲得低於通脹率的報酬，為何不買能等於或高於通脹率的東西？」他又指出，現金在現在和未來都將繼續是垃圾，因為計及通脹因素後的回報是負數，合理的做法是借入現金而不是將其作為資產持有，以購買回報更高的非債務性投資資產。

他還認為，成熟發達的國家的資產將趕不上亞洲新興市場的表現，例如國際投資者持有的中國債券規模正在迅速上升。

昨晚有傳美國總統拜登正計劃加稅，達利奧指出，決策者沒錢了就會加稅，然後有錢人會設法避開稅項或轉移資產，政府不會希望這些資本從債務性資產轉移，所以他們很可能禁止資金流到其它資產，例如比特幣等，或禁止流到其他地區。所以，「美國可能變成被認為不適合資本主義和資本家的地方。」

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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