期內收入按年升9%至685.33億元，主要受下半年新車銷售帶動，達346.48億元，按年升21.8%，當中以豪華品牌新車銷售收入表現最為突出，達286.34億元，按年升21.3%。其中寶馬新車收入按年升18.4%至143.31億元，保時捷新車收入按年升29.9%至50.84億元。永達全年新車銷售達20.46萬輛，當中豪華及超豪華品牌銷售按年升5.5％至13.57萬輛。去年永達豪華及超豪華品牌4S店按年增加11間至130間。

期內售後服務收入按年升7.6%至95.76億元，售後服務毛利按年6.8%至44.06億元，毛利率則按年持平。永達期內新增運營授權網點共計20間，全年庫存周轉天數達30.8天，按年降低6.0天。

永達汽車副總裁唐亮表示，去年的汽車晶片缺貨，令汽車銷售和客戶之間具有更大的溢價能力，帶動盈利，特別是新車的毛利率擴大。去年新車毛利率達2.67%，按年升0.32個百分點。唐亮又指，去年全球疫情下，汽車廠商面對晶片缺貨都會優先考慮為中國市場供貨。唐亮稱，汽車晶片缺貨的問題已緩解，對行業影響不大。

集團今年會重點戰略區域市場，加強已有優勢區域，持續聚焦一線和二線城市和關注重點戰略豪華品牌。

永達汽車中午公布業績，午後股價抽高，收報12.86港元，升5.93%，成交額達1.06億元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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