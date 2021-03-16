字節跳動擬自研晶片 於滬京聘十多名工程師
文章日期：2021年3月16日 16:17
路透社引述消息報道，短片平台TikTok的母公司字節跳動擬自主研發雲端AI晶片及ARM服務器晶片，目前已發布約12個與半導體相關的招聘廣告，包括上海及北京等地的硬件及軟件工程師，鋪路打入半導體市場。
另據內媒報道，字節跳動發言人證實，在探索半導體領域的擴展計劃之際，公司正在招聘人才，其中包括構建基於ARM設計的服務器晶片方面。
有分析師指出，此前科網公司都是找廠商代工所需要的晶片，但就目前市場情況而言，缺貨的情況可能影響供應。因此，字節跳動進行自研晶片，或許能夠讓他們在面對缺貨的狀況時，掌握更多的主動權。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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