黑田東彥表示，日本央行目前並無計劃發行央行虛擬貨幣(CBDC)，但絕不能空等到其必要性上升時才發行。因此日央行將在2021年春季開始對央行虛擬貨幣(CBDC)進行試驗，以表日央行決心與其他加快發展步伐的央行保持一致。

黑田東彥表示，「然而從確保整個支付和結算系統穩定性和效率的角度來看，以恰當的方式做好充分準備來應對環境的變化是非常重要的。」

日央行自去年10月便表示，2021年將開始試驗如何運作CBDC，加入其他央行的類似措施，以趕上民間部門的快速創新。亦曾表示將從4月財年開始，對CBDC的核心基本功能進行第一階段試驗。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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