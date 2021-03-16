日本央行行長：須為可能發行虛擬貨幣作好「充分」準備
文章日期：2021年3月16日 15:56
日本央行行長黑田東彥出席研討會時強調，日本央行必須作好「充分準備」，以防經濟環境的變化需要其發行自己的虛擬貨幣。
黑田東彥表示，日本央行目前並無計劃發行央行虛擬貨幣(CBDC)，但絕不能空等到其必要性上升時才發行。因此日央行將在2021年春季開始對央行虛擬貨幣(CBDC)進行試驗，以表日央行決心與其他加快發展步伐的央行保持一致。
黑田東彥表示，「然而從確保整個支付和結算系統穩定性和效率的角度來看，以恰當的方式做好充分準備來應對環境的變化是非常重要的。」
日央行自去年10月便表示，2021年將開始試驗如何運作CBDC，加入其他央行的類似措施，以趕上民間部門的快速創新。亦曾表示將從4月財年開始，對CBDC的核心基本功能進行第一階段試驗。
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