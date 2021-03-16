阿里被要求出售媒體資產 趙立堅：不掌握有關情況
文章日期：2021年3月16日 15:59
對於有指內地要求阿里巴巴（9988）出售南華早報等部分媒體資產，中國外交部發言人趙立堅回應稱，不掌握有關情況，沒有具體信息提供。
而有關Signal用戶報告在中國使用該聊天軟件出現困難一事，趙立堅亦稱，不了解有關情況。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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