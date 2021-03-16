路透：傳螞蟻估值降至逾2000億美元
文章日期：2021年3月16日 15:59
《路透》引述知情人士指，螞蟻集團擱置首次公開發行（IPO）並被迫重組後，部分國際投資者根據集團去年業績，給予逾2000億美元估值，遠低於去年招股時的3150億美元估值，較2018年融資後估值高出三分之一。
報道指出，去年11月螞蟻即將上市前，中國監管當局對集團進行審查，令上市計劃被叫停，投資者獲巨額收益的希望破滅，監管當局其後更強制螞蟻重組，令部分投資者的內部分析變得更保守。
消息人士表示，根據螞蟻去年盈利及同業公司比較，美國華平投資集團去年底對螞蟻的估值略高於2,000億美元，另有消息人士指，華平投資去年初基於1,900億美元的估值，私下出售螞蟻的部分持股。另一位投資者指出，公司對螞蟻估值與華平相差不大。華平投資對螞蟻估值不予置評，螞蟻集團亦不予置評。
報道指出，由於螞蟻尚未敲定整改計劃，估值及調整後的上市時間表仍不清楚。亦有一名消息人士指，去年第四季螞蟻集團的業務基本上未受監管層審查的影響。
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