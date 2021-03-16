《南華早報》總裁劉可瑞向員工發函 稱阿里巴巴對南早承諾不變
文章日期：2021年3月16日 15:11
因應《華爾街日報》昨晚報道關於內地政府要求阿里巴巴出售部份媒體資產，當中包括《南華早報》一事，南早行政總裁劉可瑞今日向員工及工作團隊發函，指有關報道暗示南早股權會可能易手，但是未有提供證據去確認有關討論。他指出，阿里巴巴對南早的承諾不變，會繼續支持《南早》的使命及商業目標，他們不會就有關無根據的傳言作公開回應。
劉可瑞又指，會要求有關原文報道作出更正，並指出《南早》與《新華社》或位於浙江及四川的報業集團沒有伙伴關係，阿里巴巴任何與前述傳媒的關係，均不會影響到《南早》的營運。本報記者曾致電劉可瑞作進一步跟進，但是職員指他仍在開會中。
阿里巴巴今日股價微跌，現價報221.2元，跌0.09%。翻查資料，阿里巴巴是於2015年12月向大馬富商郭鶴年收購《南早》及相關媒體資產，當年作價20.6億元，並營運至今。
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