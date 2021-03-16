財經花生︳財庫局局長許正宇發信籲金融業界及早檢測及接種疫苗
文章日期：2021年3月16日 12:38
西營盤健身中心URSUS Fitness（下稱URSUS）的新冠肺炎感染群組持續擴大，而且波及到銀行同金融界。財庫局於fb就透露，局長許正宇今早因此向業界發信，呼籲大家及早接受檢測。
不過URSUS爆疫已經是上星期的事，半山封區強檢亦已連續兩日進行，而且部份有員工確診的銀行、投行等亦早已要求員工檢測。局長到今日才來出信呼籲業界檢測，似乎有點後知後覺。
但正所謂有心唔怕遲，最重要其實是因為今日政府將疫苗接種計劃的優先接種組別範圍擴大，要知道自接種計劃開始以來，已經有多宗「與疫苗沒有直接關係」的接種者死亡或不適，申請接種者有點每下愈況，所以局長亦要趁今日機會，不忘於信中「鼓勵」金融業界同仁參與疫苗接種。
文：花生醬
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合辦：明報財經 及 王道財經
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