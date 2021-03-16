不過URSUS爆疫已經是上星期的事，半山封區強檢亦已連續兩日進行，而且部份有員工確診的銀行、投行等亦早已要求員工檢測。局長到今日才來出信呼籲業界檢測，似乎有點後知後覺。

但正所謂有心唔怕遲，最重要其實是因為今日政府將疫苗接種計劃的優先接種組別範圍擴大，要知道自接種計劃開始以來，已經有多宗「與疫苗沒有直接關係」的接種者死亡或不適，申請接種者有點每下愈況，所以局長亦要趁今日機會，不忘於信中「鼓勵」金融業界同仁參與疫苗接種。

文：花生醬

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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