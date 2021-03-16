科網股有明顯反彈，恒生科技指數升近3%；另新能源、醫藥、汽車、物管股上升動力比較好，高位大幅回落的內需消費股有反彈。整體普遍向上，只有個別資源股有較大回吐，港交所（0388）升逾3%，但仍受制於10天線。

石藥（1093）剛公布去年業績，全年收入增長13%，純利升近四成，比首三季純利增兩成半進一步加快；期內毛利率升約3個百分點至約75%。

公司去年成藥收入按年升約14%，包括多隻創新藥產品保持高速增長，例如神經系統疾病產品收入微增1.5%，但旗下創新藥恩必普收入增長逾17%；抗腫瘤收入大增近三成，當中創新藥津優力及多美素收入增長約四成。

石藥整體經營情况經歷首季低潮後逐步回復正常，加上持續加大研發投入，研發管線的產品和治療適應症更豐富，將可為收入增長提供動力。

股價走勢，石藥上周升破9.3元稍作整固，今早借強勁業績表現再揚，惟短線累積升幅不少，加上10元阻力不輕，或限制短線升幅，並有機會在9至10元上落。

劉思明

投資版副主編