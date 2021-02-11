永達表示受到新型冠狀病毒疫情影響，整體乘用車銷量下降。然而隨著疫情受控，國內汽車消費逐步提升，下半年銷量較前年同期增長8.9%。

永達汽車預期，中國豪華乘用車消費市場仍將保持穩健增長，豪華汽車市場份額比重將進一步提高。

永達汽車中午收報12.6港元，升0.99%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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