港燈半日報7.74元，升0.13%。期內收入103.89億元，按年跌3.3%；EBITDA為71.4億元，按年微跌0.8%。年內合共售出101.34億度電，按年少3.7%。

港燈指，今年全面凍結電費，並繼續為客戶提供紓緩措施。雖然資本開支上升和售電量受疫情影響下跌，均增加調整電費的壓力，但燃料調整費下調可全數抵銷基本電費上調幅度，使電費得以維持不變。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

恒指半日窄幅波動 升179點 受制10天、50天線 久久王跌25%

Signal似乎已被內地禁用

内地股市繼續向上 兩市半日成交4595億元人幣

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌

海航：就未能兌付理財產品致歉

日本將暫時上調進口美國牛肉關稅 有效期30天

恒指高開203點 受制於10天線 小米升3% 中移動升2% 久久王跌8%

滬深三大指數今早高開 創業板指數升0.78%

彭博社：中移動考慮發行A股 細節未定

富時羅素：建議小米有資格重新獲納入指數 最快6月生效

港股ADR升73點 中興、港燈等業績 久久王上市

新城悅服務折讓約12%配股 籌10億元

道指、標指齊創即市及收市新高 道指升174點 連升7日