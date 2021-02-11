港燈去年賺27.32億元 每股份單位派16.09仙
文章日期：2021年3月16日 12:17
港燈（2638）中午公布去年業績，純利27.32億元，按年升17.4%。每股份合訂單位末期分派16.09仙，與2019年持平。
港燈半日報7.74元，升0.13%。期內收入103.89億元，按年跌3.3%；EBITDA為71.4億元，按年微跌0.8%。年內合共售出101.34億度電，按年少3.7%。
港燈指，今年全面凍結電費，並繼續為客戶提供紓緩措施。雖然資本開支上升和售電量受疫情影響下跌，均增加調整電費的壓力，但燃料調整費下調可全數抵銷基本電費上調幅度，使電費得以維持不變。
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日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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