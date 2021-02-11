恒指半日窄幅波動 升179點 受制10天、50天線 久久王跌25%
文章日期：2021年3月16日 12:13
恒指半日窄幅波動，今早高開203點，高位升284點，見29118點，低位升38點，高低波幅246點。10天線(29040.91點)得而復失，並續受制於50天線(29197.44點)。
恒指半日升179點或0.62%，報29012點，成交金額828億元；國指升172點或1.54%，報11316點。恒生科技指數收報8492點，升2.76%。
藍籌31隻升，22隻下跌，2隻無升跌。富時羅素稱，建議小米有資格重新獲納入指數，最快6月生效。小米（1810）升6.37%，收報25.9元，是升幅最大的藍籌，同時，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。
友邦（1299）跌2.85%，收報97.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。
藍籌創科實業（0669）創上市新高，見134.3元，收報134.2元，升4.6%；中銀香港（2388）亦創52周高，見29元，收報28.75元，跌0.52%。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報76.4元，升7.38%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報42.5元，跌1.16%。
北水由流出轉為流入，南下合計淨流入22.51億元；南水北上合計淨流入47.27億元人民幣，較上日增加28.21%，連續第6日流入，累計流入236.17億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，恒大物業（6666）收報16.06元，升5.8%；中興（0763）收報20.15元，升1.97%；中通快遞－ＳＷ（2057）半日收報251.4元，跌0.47%；港燈－ＳＳ（2638）半日收報7.74元，升0.12%；長江生命科技（0775）半日收報0.9元，無升跌。
彭博社：中移動（0941）考慮發行A股 細節未定。中國移動收報53.8元，升3.36%。
久久王（1927）上市，定價0.75元。半日收報0.56元，跌25.3%。
新城悅服務（1755）折讓約12%配股，籌10億元。新城悅收報21.8元，跌8.21%。
《華爾街日報》報道，中央要求阿里巴巴（9988）出售傳媒資產。半日收報221.6元，升0.09%。
深圳投控灣區發展（0737）公布，深國資委擬轉售予旗下深高速（0548）。灣區發展半日收報3.56元，跌0.28%。深高速半日收報7.58元，跌0.91%。
世茂服務（0873）去年多賺八成，派末期息0.11元。收報15.9元，升8.46%。
澳能建設（1183）附屬收購澳門電動汽車公司49％股權。半日收報5.14元，升5.76%。
神州租車（0699）轉盈為虧，虧損41.6億人幣，不派息。半日收報3.97元，無升跌。
恒大汽車（0708）伙騰訊（0700）旗下組合資公司，共同開發車載智能操作系統。恒大汽車（0708）收報58.7元，升9.72%；騰訊（0700）收報630元，升0.32%。
中飛租賃（1848）去年純利3.34億，按年跌63%，息0.2元。半日收報6.75元，無升跌。
南航（1055）2月旅客周轉量升1.27倍。南航創52周高，見6.3元，收報6.1元，跌0.65%。同業東航（0670）亦創52周高，見4.03元，收報4元，升2.3%。
石藥（1093）去年多賺39%，派息0.09元。收報9.82元，升4.03%。
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