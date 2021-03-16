Signal似乎已被內地禁用
文章日期：2021年3月16日 11:51
綜合外電報道，通訊軟件Signal似乎已被內地屏蔽，需要使用VPN「翻牆」才能使用。
彭博社引述用戶報告報道，從周一晚開始，若不借助VPN，在中國使用這款App就存在困難。此前則並不需要通過VPN即可訪問Signal。這是北京打壓社交媒體平台的一個最新舉措。
目前尚不清楚這是臨時性的，還是永久被禁。國家網信辦周二早上未立即回覆置評請求。Signal在非工作時間沒有立即回覆置評請求。
科技網站TechCrunch報道，審查監察網站Greatfire.org指SignalApp的網站於3月15日已被內地禁止(banned)。TechCrunch亦指，目前，Signal仍能於內地蘋果商店下載。
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