彭博社引述用戶報告報道，從周一晚開始，若不借助VPN，在中國使用這款App就存在困難。此前則並不需要通過VPN即可訪問Signal。這是北京打壓社交媒體平台的一個最新舉措。

目前尚不清楚這是臨時性的，還是永久被禁。國家網信辦周二早上未立即回覆置評請求。Signal在非工作時間沒有立即回覆置評請求。

科技網站TechCrunch報道，審查監察網站Greatfire.org指SignalApp的網站於3月15日已被內地禁止(banned)。TechCrunch亦指，目前，Signal仍能於內地蘋果商店下載。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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