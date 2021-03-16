内地股市繼續向上 兩市半日成交4595億元人幣
文章日期：2021年3月16日 11:40
滬深三大指數高開後繼續向上，創業板指數高開走低，但仍是三大指數中表現最好，升0.59%。兩市半日合共成交額4595億元人民幣（下同）。
上證綜合指數高開走高，半日高位見3448點，其後回軟，半日收報3428點，升8點或0.24%。成交額2087億元。深證成份指數高開後反覆向上，半日低位見13439點然後回勇，半日收報13574點，升54點或0.4%。成交額2508億元。創業板指數高開走低，半日低位見2629點後收復失地，穩守2600水平，半日收報2659點，升15點或0.59%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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