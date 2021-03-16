上證綜合指數高開走高，半日高位見3448點，其後回軟，半日收報3428點，升8點或0.24%。成交額2087億元。深證成份指數高開後反覆向上，半日低位見13439點然後回勇，半日收報13574點，升54點或0.4%。成交額2508億元。創業板指數高開走低，半日低位見2629點後收復失地，穩守2600水平，半日收報2659點，升15點或0.59%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌

日本將暫時上調進口美國牛肉關稅 有效期30天

彭博社：中移動考慮發行A股 細節未定

富時羅素：建議小米有資格重新獲納入指數 最快6月生效

港股ADR升73點 中興、港燈等業績 久久王上市

新城悅服務折讓約12%配股 籌10億元