公告稱，3月13日，法院裁定321家公司實質合併重整後，投資者有權就其對321家公司享有的全部尚未申報的理財產品債權向管理人進行申報。公告列出申報債權網址，並提示因投資者人數較多，懇請投資者錯峰申報。

公告中所留聯繫電子郵箱涉及聚寶匯、前海航交所、大集金服。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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