海航：就未能兌付理財產品致歉
文章日期：2021年3月16日 10:55
海航集團公布，因集團及下屬公司未能及時兌付理財產品，向投資者表示真誠的歉意。
公告稱，3月13日，法院裁定321家公司實質合併重整後，投資者有權就其對321家公司享有的全部尚未申報的理財產品債權向管理人進行申報。公告列出申報債權網址，並提示因投資者人數較多，懇請投資者錯峰申報。
公告中所留聯繫電子郵箱涉及聚寶匯、前海航交所、大集金服。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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