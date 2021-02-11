港元現報7.7648元升值7點子，曾貶值最多3點子，報7.7658元，亦曾升值最多19點子，報7.7636元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.02點子至0.03952%；1星期HIBOR跌1.84點子至0.06518%；2星期HIBOR跌1.05點子至0.09089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.23518%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.4525%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.61107%。

美元指數現報91.848升值0.015點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.10613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0607%，終止連續2日收窄，利差是2021年3月11日後最高，當日差距為0.0638%

對上一次終止連續2日收窄，是2021年3月09日，當日利差報0.0523%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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