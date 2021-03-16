日本將暫時上調進口美國牛肉關稅 有效期30天
文章日期：2021年3月16日 09:48
日本《共同社》報道，日本因本財年美國進口牛肉規模超過預計最大限額，所以準備暫時提高關稅。共同社表示，這是日本自2017年8月以來首次針對美國牛肉採取保護措施。截至2月末，日本進口逾233,112噸美國牛肉，僅略低於本財年進口242,000噸的最大額度。 這項保護舉措將使關稅從25.8%升至38.5%，有效期30天。
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