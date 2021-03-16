日本《共同社》報道，日本因本財年美國進口牛肉規模超過預計最大限額，所以準備暫時提高關稅。共同社表示，這是日本自2017年8月以來首次針對美國牛肉採取保護措施。截至2月末，日本進口逾233,112噸美國牛肉，僅略低於本財年進口242,000噸的最大額度。 這項保護舉措將使關稅從25.8%升至38.5%，有效期30天。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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