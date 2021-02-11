恒指高開203點 受制於10天線 小米升3% 中移動升2% 久久王跌8%
文章日期：2021年3月16日 09:28
恒指今早高開203點或0.71%，報29036點，仍受制於10天線(29043.3點)，成交金額37億元；國指今早高開137點或1.24%，報11281點。恒生科技指數開市報8405點，升1.71%。
藍籌46隻升，7隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升3.9%，報25.3元，是升幅最大的藍籌。富時羅素表示，建議小米有資格重新獲納入指數，最快6月生效。
友邦（1299）跌1.2%，報98.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。騰訊（0700）升1.75%，報639元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。
多間公司公布業績，績前表現如下，恒大物業（6666）開市報15.18元，無升跌；中興通訊（0763）開市報19.8元，升0.2%；中通快遞－ＳＷ（2057）開市報253.2元，升0.237%；港燈－ＳＳ（2638）開市報7.73元，無升跌；長江生命科技（0775）開市報0.9元，無升跌。
彭博社報道，中移動（0941）考慮發行A股，細節未定。中國移動開市報53.15元，升2.11%。
久久王（1927）上市，定價0.75元。開市報0.69元，跌8%。
新城悅服務（1755）折讓約12%配股，籌10億元。開市報22元，跌7.37%。
《華爾街日報》報道，中央要求阿里巴巴（9988）出售傳媒資產。開市報222.4元，升0.45%。
深圳投控灣區發展（0737）公布，深國資委擬轉售予旗下深高速（0548）。灣區發展開市報3.57元，無升跌。深高速開市報7.66元，升0.13%。
世茂服務（0873）去年多賺八成，派末期息0.11元。開市報15元，升2.32%。
澳能建設（1183）附屬收購澳門電動汽車公司49％股權。開市報5.2元，升6.9%。
神州租車（0699）轉盈為虧，虧損41.6億人幣，不派息。開市報3.95元，跌0.5%。
恒大汽車（0708）伙騰訊（0700）旗下組合資公司，共同開發車載智能操作系統。恒大汽車開市報54.6元，升2.06%；騰訊開市報639元，升1.75%。
中飛租賃（1848）去年純利3.34億，按年跌63%，息0.2元。開市報6.62元，跌1.9%。
南航（1055）2月旅客周轉量升1.27倍。創52周高，見6.24元，開市報6.24元，升1.63%。
石藥（1093）去年多賺39%，派息0.09元。開市報9.42元，跌0.21%。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道