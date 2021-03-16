富時羅素：建議小米有資格重新獲納入指數 最快6月生效
文章日期：2021年3月16日 08:46
富時羅素表示，美國哥倫比亞特區地方法院發出初步禁制令，禁止國防部將小米（1810）列為與中國軍方相關企業，解除美國投資者購買及持有小米證券的限制，因此，建議小米有資格重新獲納入指數，結果會在6月季度指數成分股檢討時作出，結果會於6月21日生效。
富時羅素又稱，未來會繼續評估美國哥倫比亞特區地方法院、國防部及外國資產控制辦公室的任何進一步決定。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道