港股ADR升73點 中興、港燈等業績 久久王上市
文章日期：2021年3月16日 08:36
美股向上，港股ADR升73點或0.26%，報28907點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.15%，折合報641.52元；阿里巴巴（9988）升0.95%，折合報223.51元；小米（1810）跌6.25%，折合報22.83元；美團（3690）升1.67%，折合報322.5元；匯控（0005）跌1.21%，折合報45.94元；建行（0939）升0.14%，折合報6.62元。
美債息回落至1.5985厘，道期跌0.1%，標期跌0.08%，納期跌0.05%。日股現升0.02%，韓股現升0.46%，澳股現升0.26%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括恒大物業（6666）、中興（0763）、中通快遞－ＳＷ（2057）、港燈－ＳＳ（2638）、長江生命科技（0775）。
久久王（1927）上市，定價0.75元。
新城悅服務（1755）折讓約12%配股，籌10億元。
《華爾街日報》報道，中央要求阿里巴巴（9988）出售傳媒資產。
深圳投控灣區發展（0737）公布，深國資委擬轉售予旗下深高速（0548）。
世茂服務（0873）去年多賺八成，派末期息0.11元。
澳能建設（1183）附屬收購澳門電動汽車公司49％股權。
神州租車（0699）轉盈為虧，虧損41.6億人幣，不派息。
恒大汽車（0708）伙騰訊（0700）旗下組合資公司，共同開發車載智能操作系統。
中飛租賃（1848）去年純利3.34億，按年跌63%，息0.2元。
南航（1055）2月旅客周轉量升1.27倍。
石藥（1093）去年多賺39%，派息0.09元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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