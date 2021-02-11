美債息回落至1.5985厘，道期跌0.1%，標期跌0.08%，納期跌0.05%。日股現升0.02%，韓股現升0.46%，澳股現升0.26%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括恒大物業（6666）、中興（0763）、中通快遞－ＳＷ（2057）、港燈－ＳＳ（2638）、長江生命科技（0775）。

久久王（1927）上市，定價0.75元。

新城悅服務（1755）折讓約12%配股，籌10億元。

《華爾街日報》報道，中央要求阿里巴巴（9988）出售傳媒資產。

深圳投控灣區發展（0737）公布，深國資委擬轉售予旗下深高速（0548）。

世茂服務（0873）去年多賺八成，派末期息0.11元。

澳能建設（1183）附屬收購澳門電動汽車公司49％股權。

神州租車（0699）轉盈為虧，虧損41.6億人幣，不派息。

恒大汽車（0708）伙騰訊（0700）旗下組合資公司，共同開發車載智能操作系統。

中飛租賃（1848）去年純利3.34億，按年跌63%，息0.2元。

南航（1055）2月旅客周轉量升1.27倍。

石藥（1093）去年多賺39%，派息0.09元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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