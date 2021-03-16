所得款項淨額10.32億元，將在出現機會時用於業務發展或投資，以及作為運營資金與集團一般用途。

公司指，目前有擬投資與其核心業務相關的業務或目標，但尚未確定任何特定投資或收購目標；集團尚未就該等投資或收購訂立任何協議；及尚未於可能投資或收購及一般營運資金之間制定該等所得款項淨額分配計劃。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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