道指、標指齊創即市及收市新高 道指升174點 連升7日
文章日期：2021年3月16日 08:12
瑞穗調查顯示美國紓困支票的約10%可能會被用來購買比特幣和股票，市場同時亦憧憬經濟復蘇和疫苗接種帶動的樂觀情緒，美股道指、標指齊創即市及收市新高、隔晚美債息回軟至1.6055。
道指連升7日，累計升2029.32點，對上一次連升7日是2020年8月10日，高見32973.4點，創上市新高。標指高見3970.08點，創上市新高，連升5日累計升147.59點。
道瓊斯工業平均指數收漲174點，升幅0.54%，報32953點。標普500指數收漲25點，升幅0.65%，報3968點。納斯達克綜合指數收漲139點，或1.05%，報13459點。
麥當勞升3.82%，報220.46美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而波音跌1.32%，報265.63元，拖低道指23點。
科技股方面，蘋果收市報123.99元，升2.44%，谷歌母公司Alphabet收市報2054.44元，升0.21%，亞馬遜收市報3081.68元，跌0.25%，Facebook收市報273.75元，升1.99%。
歐洲STOXX 600指數收跌0%，報423點。德國DAX指數收跌0.29%，報14461點；法國CAC 40指數跌0.18%，報6035點；英國富時100指數收跌0.18%，報6749點。