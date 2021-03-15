國務院常務會議：做好促就業 降政府槓桿率
文章日期：2021年3月15日 21:05
中國國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工。會議指出，今年首兩個月經濟運行持續恢復，但恢復進程仍不平衡，要做好促就業、穩物價工作，鞏固經濟穩定恢復基礎；加強高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業工作，拓展就業渠道；加快把財政直達資金落到基層，特別要用於保就業保民生保市場主體。
會議又提出，要保持宏觀槓桿率基本穩定，政府槓桿率要有所降低。落實中小企減稅降費政策，以以要讓中小企融資更便利，融資成本穩中有降。
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第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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