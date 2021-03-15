據指，自今年初以來，中國監管機構審查了阿里杭州總公司旗下擁有的媒體資產清單。其主要業務是線上零售。但知情人士指，中國官方對於阿里在媒體版圖如此擴張感到震驚，並要求阿里制定一項計劃以大幅度削減其媒體資產。

由馬雲創立的阿里巴巴多年來匯集了強大的媒體資產組合，當中涵蓋印刷、廣播、數字、社交媒體和廣告，他更持有Twitter股份，並擁有幾家知名的中文數碼及印刷新聞媒體，如本港的英文報章《南華早報》等。

據知情人士指，阿里的影響力被視為對中國共產黨及其強大的宣傳機器構成嚴重挑戰。 中宣部並無回覆《華爾街日報》的置評要求，阿里亦表示拒絕就此評論。阿里則在一份聲明中表示，公司在媒體資產只是被動的財務投資者。

阿里指，對這些媒體公司進行投資的目的是為其業務升級提供技術支持，並與其核心商業業務實現商業協同效應。但集團並不干預或介入公司的日常運營或編輯決定。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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