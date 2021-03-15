《華爾街日報》：中央要求阿里巴巴出售傳媒資產
文章日期：2021年3月15日 20:51
據《華爾街日報》引述知情人士指，中國政府已要求阿里巴巴（9988）處置其媒體資產，因為官方愈發憂慮此科技巨企在中國的輿論影響力。
據指，自今年初以來，中國監管機構審查了阿里杭州總公司旗下擁有的媒體資產清單。其主要業務是線上零售。但知情人士指，中國官方對於阿里在媒體版圖如此擴張感到震驚，並要求阿里制定一項計劃以大幅度削減其媒體資產。
由馬雲創立的阿里巴巴多年來匯集了強大的媒體資產組合，當中涵蓋印刷、廣播、數字、社交媒體和廣告，他更持有Twitter股份，並擁有幾家知名的中文數碼及印刷新聞媒體，如本港的英文報章《南華早報》等。
據知情人士指，阿里的影響力被視為對中國共產黨及其強大的宣傳機器構成嚴重挑戰。 中宣部並無回覆《華爾街日報》的置評要求，阿里亦表示拒絕就此評論。阿里則在一份聲明中表示，公司在媒體資產只是被動的財務投資者。
阿里指，對這些媒體公司進行投資的目的是為其業務升級提供技術支持，並與其核心商業業務實現商業協同效應。但集團並不干預或介入公司的日常運營或編輯決定。
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