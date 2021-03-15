該集團指，在娛樂項目管理業務方面，過去半年度只舉辦及投資1場表演，相對去年同期的39場大減，收益只有48.9萬元，按年大減99.26%。期間發行5張唱片，按年減少1張，營業額約1623.5萬元，按年增長9.56%。其現時管理藝人25名，營業額約189.2萬元，按年減少43.29%。其亦有兩部電影《麥路人》及《阿索的故事》上映，電影版權費收入及發行佣金收入之營業額約為2840.7萬元，按年大減60.26%。按業務分部計算盈虧而言，傳媒及娛樂部門由盈轉虧，半年分部錄得虧損907.7萬元；電影及電視節目部門則由虧轉盈，半年賺995.5萬元。

展望未來，公司將會專注於製作具良好往績記錄及商業可行性之優質項目，並收緊成本控制程序。隨著疫情封鎖措施及社交距離政策令串流平台及電子商務領域之線上內容使用量大幅增加，其相信，線上電子商務及網絡紅人市場充滿機遇，集團亦已投放資源發展相關業務。其亦將繼續投資於中國題材之原創電影，處於製作階段之電影包括《七人樂隊》及《失衡兇間》。52集愛情連續劇《壯志高飛》正處於後期製作階段。其更正就開發電視劇集製作之新項目與多個中國門戶網站及視頻網站進行洽談。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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