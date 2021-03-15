合和公路賣盤後四年 深國資委擬轉售予旗下深高速
文章日期：2021年3月15日 20:15
深圳投控灣區發展（0737）公布，獲控股股東、深圳國資委旗下深投控通知，今日已與深高速（0548）簽訂初步買賣協議，將向深高速出售所持全部約 71.83%灣區發展股份，惟未有披露作價。以今日收市價3.57元計，涉及股份市值約79億元。
灣區發展前身為本地富豪胡應湘創立、2003年分拆上市的合和公路，公司擁有的廣深高速公路及珠江三角洲西岸幹道，都是連接港珠澳大橋的主要幹道。合和公路在 2017年宣告易手予深圳國資委，胡應湘當時稱，賣盤是為配合市政府發展。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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