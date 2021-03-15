馬時亨：康宏復牌條件不成熟 公司已經進入「深切治療部」
文章日期：2021年3月15日 18:44
在財務匯報局介入康宏環球（1019）調查後，康宏其中一方股東郭曉群提出邀請加入董事會的前財經事務及庫務局局長馬時亨批評，單以康宏刋發的2019年度賬目核數師已經有多方面存疑，看來康宏的復牌條件不成熟。他看過康宏在財匯局介入調查後所發出的聲明後，認為康宏的說法，情況有如將責任推給核數師之嫌，但是準備好賬目的工作，其實是理應屬公司的責任。
他又指，康宏行政總裁吳榮輝任職期間，在2017至2019年度康宏已經累計虧損逾25億元，加上三度換核數師，至今仍未見2020年度發出財務報表，現金水平由20多億元跌至2019年度的7億元，並且觸發財匯局介入，因此他形容：「公司管治沒有更差，只有更差」，並批評曾經自訏為「公司醫生」的吳榮輝是「庸醫」，更直稱公司的情況已經進入醫院的ICU（深切治療部），亦擔心公司無條件復牌後，小股東會血本無歸。
在康宏刋發2017至19年度賬目後，馬時亨指出，他對為數約億元客戶資金是否做好分隔安排等賬目問題，感到關注。對於有網絡文章批評財匯局調查康宏，情況如政府公器淪為私用，甚至質疑財匯局高層是否也應該申報利益等，他笑言，似乎對方要找個更好理由為何財匯局不調查。另他正考慮是否再出席康宏股東大會，原因是就算康宏有讓他出席，但是如對方不願聽他及股東意見，作為不大。
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