他又指，康宏行政總裁吳榮輝任職期間，在2017至2019年度康宏已經累計虧損逾25億元，加上三度換核數師，至今仍未見2020年度發出財務報表，現金水平由20多億元跌至2019年度的7億元，並且觸發財匯局介入，因此他形容：「公司管治沒有更差，只有更差」，並批評曾經自訏為「公司醫生」的吳榮輝是「庸醫」，更直稱公司的情況已經進入醫院的ICU（深切治療部），亦擔心公司無條件復牌後，小股東會血本無歸。

在康宏刋發2017至19年度賬目後，馬時亨指出，他對為數約億元客戶資金是否做好分隔安排等賬目問題，感到關注。對於有網絡文章批評財匯局調查康宏，情況如政府公器淪為私用，甚至質疑財匯局高層是否也應該申報利益等，他笑言，似乎對方要找個更好理由為何財匯局不調查。另他正考慮是否再出席康宏股東大會，原因是就算康宏有讓他出席，但是如對方不願聽他及股東意見，作為不大。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

證監會查「微信女股」 凍結32證券戶口內資產

法院裁定對海航系321間公司合併重整

世茂服務去年多賺八成 派末期息0.11元

傳6間銀行按揭暫停用王潘 中銀將已授信貸款改出本票交易

恒大汽車伙騰訊旗下組合資公司 共同開發車載智能操作系統

中順未守反洗錢規定 遭證監重罰720萬

中飛租賃去年純利3.34億 按年跌63% 息0.2元

南航2月旅客周轉量升1.27倍

石藥去年多賺39% 派息0.09元

Deliveroo戶戶送擬採同股不同權方式在倫敦上市 計劃集資10億英鎊

任天堂據報爭取下一財年創Switch和遊戲軟件銷量紀錄

港股埋單升94點 科指捱沽 ATM全線挫 騰訊瀉3.5%

百度AI芯片部門崑崙完成新一輪融資 業務估值約20億美元

内地股市繼續下跌 深證成指跌2.7%

郭明錤看淡AirPods銷情 下調出貨量預測

李小加去年花紅暴升至逾8000萬元 總酬金高達1.2億元