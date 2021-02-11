百度孖展錄得362億 超購25倍 明午截止孖展認購
文章日期：2021年3月15日 19:00
中概股百度（9888）明日孖展將截飛，截至今日下午6時半，統計9家券商及綜合市場數據，共計借出362.23億元孖展。該股公開發售集資額14.01億元，僅計券商孖展，超購25倍。招股期截至本周三（17日）中午12時，擬3月23日掛牌。
各券商中，富途借出124.81億元，全行最多。耀才借出63億元，輝立借出57億元，華泰借出39.12億元，海通借出28.3億元，大華繼顯借出18.2億元，英皇借出16.8億元，凱基借出10億元，時富借出5億元。
新股氣氛轉淡，市場對中概股興趣大減。回港作第二上市的汽車之家（2518）今日掛牌，全日僅微升2.1%。百度美股預託證券（ADR）上周五則跌3%，收報264.25美元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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