證監會查「微信女股」 凍結32證券戶口內資產
文章日期：2021年3月15日 18:30
證監會公布，向15家經紀行發出限制通知書，禁止其處理32個交易帳戶內的部分資產，因懷疑資產涉及一宗社交媒體「唱高散貨」騙局（俗稱「微信女股」）。證監會指出，懷疑此部分戶口涉及於2019年11月至去年11月間，就一家上市公司所進行的市場操縱活動。調查仍在進行中。
本次涉及15家經紀行分別為勤豐、中國銀河、中國通海、英皇、進陞、名匯、富途、華泰金融、一盈、凱基、聚富、所羅門、新鴻基投資服務、太陽國際以及禹洲金融。經紀行在未事先取得證監會書面同意的情況下，將不可以任何方式處置交易帳戶內的任何資產，包括訂立交易以取得股份；處理證券及現金等。
證監會認為，就維護投資大眾或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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