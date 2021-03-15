世茂服務去年收入為50.257億元，按年增101.9%﹔當中物業管理服務收入27.124億元，按年升126.1%，佔收入54%﹔社區增值服務收入達16億元，按年增146.8%，佔收入的31.8%﹔非業主增值服務收入達7.127億元，按年增長11.2%，佔收入的14.2%。

集團整體毛利率為31.4%，按年跌2.3個百分點﹔三個業務板塊的毛利率分別為，物業管理服務27.1%、社區增值服務40.1%及非業主增值服務28.1%，分別跌1.9、7.4及0.2個百分點。

集團指，物業管理服務的毛利率下跌主要原因是在2020年積極進行市場拓展，並於年內成功收購9間物業管理公司。對於新收購公司和新承接的項目在收購之初，毛利率水平普遍較世茂內生項目低，在前 期需要投入更多資源進行一體化整合。同時，整合也需要一定時間，從而導致年內毛利率的下降。

至於社區增值服務毛利率下跌，原因是在2020年引入了校園增值業務及拓展了新零售業務，毛利率水平相對較低。不過管理層指出，去年完成的多項併購，在完成一體化管理提升後，將提升社區增值服務表現及收繳率，並於2021財年反映更多。當中，收購浙江浙大新宇物業令集團在校園物業這一非住宅物業細分領域中進一步提升了市場份額。

單在去年，新增的校園增值服務已貢獻收入2.307億元，佔社區增值服務的收入14.4%。連帶集團另一新業務，新零售服務去年亦錄得接受一億元的收入，佔社區增值服務的6.2%，相信未來社區增值服務將成為集團中長期可持續增長的新引擎。

此外，集團又提到，未來增長戰略引擎為城市服務，並已與多個城市簽署戰略框架協議。

世茂服務今日升2.66%，收報14.66港元。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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