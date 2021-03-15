MS E.Mobi 主要從事澳門電動汽車業務，為電動汽車充電基礎設施分銷商及電動汽車充電網絡解決方案顧問。收購前，MS Holdings及Pedro Moreira dos Santos 分別持有MS E.Mobi 的10％和90％股權。

完成收購後，MECOM Hung Yip、MS Holdings及Pedro Moreira dos Santos，分別持有MS E.Mobi 該間電動汽車業務公司的49％、10％和41％的股權。

澳能建設已於本月8日已發通告表示，與一間電動汽車業務公司(目標公司)訂立諒解備忘錄，擬收購目標公司不超過20%股權，藉此發展粵港澳大灣區可能共同發展電動汽車充電項目，將為訂約方帶來龐大的協同效益及商業利益。

澳能建設是澳門綜合型建築工程承建商及變電站建造商，近年積極發展電動汽車充電系統相關項目。

澳能建設今日收報4.86元，全日升2.316％，成交額達7150萬元。

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