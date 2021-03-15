匯豐發言人確認，經最近重新檢視後，王潘律師行已不再是該行認可的其中一家律師行，能夠代表該行處理客戶的樓宇交易。匯豐將與客戶緊密聯繫以協助他們完成相關交易。承造按揭的客戶如有疑問，請與該行聯絡。

據本報了解，中銀香港（2388）銀行向職員發出指示，就現有使用王潘的申請按揭客戶，若銀行已向王潘發出授信文件，銀行會直接向律師行發出本票，抬頭為賣方或其銀行，有別於過往將項款轉賬至律師行名下的銀行賬戶。若銀行已取得批款額度，而未向律師行發出授信文件，銀行先會暫緩向律師行發出文件，再向客戶查詢是否轉用其他律師行，若然客戶堅持使用王潘，則會如上述方法處理。

另外，該行亦自今日起，暫停接受經王潘處理贖契申請，早前已申請的客戶則會繼續處理。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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