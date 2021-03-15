傳6間銀行按揭暫停用王潘 中銀將已授信貸款改出本票交易
文章日期：2021年3月15日 17:27
王潘律師行創辦人，被稱為「套丁大王」的王光榮被捕，市傳有銀行擔心事件影響律師行運作，匯豐、中銀、渣打、東亞、花旗和工銀亞洲已暫停接受經王潘進行的按揭個案申請，建議前線職員暫轉介客戶至王潘。
匯豐發言人確認，經最近重新檢視後，王潘律師行已不再是該行認可的其中一家律師行，能夠代表該行處理客戶的樓宇交易。匯豐將與客戶緊密聯繫以協助他們完成相關交易。承造按揭的客戶如有疑問，請與該行聯絡。
據本報了解，中銀香港（2388）銀行向職員發出指示，就現有使用王潘的申請按揭客戶，若銀行已向王潘發出授信文件，銀行會直接向律師行發出本票，抬頭為賣方或其銀行，有別於過往將項款轉賬至律師行名下的銀行賬戶。若銀行已取得批款額度，而未向律師行發出授信文件，銀行先會暫緩向律師行發出文件，再向客戶查詢是否轉用其他律師行，若然客戶堅持使用王潘，則會如上述方法處理。
另外，該行亦自今日起，暫停接受經王潘處理贖契申請，早前已申請的客戶則會繼續處理。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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