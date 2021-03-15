神州租車轉盈為虧 虧損41.6億人幣 不派息
文章日期：2021年3月15日 17:23
神州租車（0699）公布，截至2020年12月31止年度，總收入61.24億元人民幣（下同），較去年同期76.9億元跌20%。年内淨虧損41.63億元。而2019年同期為3077.6萬元。經調整EBITDA 20.2億元，去年同期為34.6億元，按年下跌41.7%。每股虧損1.963元，不派末期息。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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