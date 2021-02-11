證監會聲明指出，於2015年4月至2017年10月期間，中順出現反洗錢風險方面的監管缺失，共計涉及高達9.3億元。其中，中順以例行方式處理了238宗現金存款，共涉及逾3000萬元。調查指出，直至2017年1月，未有紀錄顯示中順職員就大額存款向客戶作出任何查詢。而直至證監會向中順管理層發出信函，公司才規定其職員須就現金存款記錄原因，以及記錄負責人員所作的審批。

此外，期內中順亦處理了269宗第三者轉帳，共計涉及逾9億元。根據中順規定，職員須就轉賬事宜填寫表格。證監會調查發現，約四成表格並未提供客戶與第三者的關係、轉帳的原因，以及客戶簽署等重要資料。證監亦指出，於多項情況中，表格所述轉賬原因均未有包含足夠詳情，亦解釋為何必須使用證券賬戶從第三者接受資金。

證監會舉例，曾有報稱全職投資者的客戶於中順開立證券戶口，並於開戶後3日，存入750萬元。而開戶後約兩個月內，該名人士分六次將合共約695萬元轉向不同第三方，涉及朋友、商業伙伴等關係。轉賬完成後，該名人士戶口便未再有活動。證監會指出，經調查後，相信上述轉賬屬可疑，因750萬元金額與該人士的流動資產、全年收入等均不相稱，而轉賬原因亦欠缺詳情。

證監會指出，罰款已考慮到中順與證監會合作，解決所提出的監管關注事項；以及中順同意委聘獨立檢討機構，以檢討其內部監控措施。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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