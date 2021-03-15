石藥去年多賺39% 派息0.09元
文章日期：2021年3月15日 16:52
石藥集團（1093）收市後公布業績，去年純利51.6億元（人民幣，下同），按年增38.9%；派末期息0.09港元。
石藥收報9.44元，跌0.74%。期內收入年增12.8%至249.42億元，當中成藥收入按年增13.8%至204.04億元；抗生素及其它產品收入13.7億元，按年增30.4%；維生素C收入則按年跌3.2%至18.6億元。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年3月26日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm
截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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