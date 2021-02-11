Deliveroo戶戶送擬採同股不同權方式在倫敦上市 計劃集資10億英鎊
文章日期：2021年3月15日 16:49
外電報道，英國外賣平台Deliveroo計劃啟動倫敦上市，擬集資10億英鎊（約108.12億港元）。
Deliveroo確認使用同股不同權架構，公司創辦人及行政總裁許子祥（William Shu）持有「一股20票」的B類股份，而其他所有A級股票每股將擁有一票投票權。
Deliveroo去年虧損收窄至2.24億英鎊，前一年度蝕3.17億英鎊，去年總交易額41億英鎊，按年增加64%，預計今年總交易額逾50億英鎊。集團目前有超過600萬月活躍用戶。
「2021投資先機」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年3月23日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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