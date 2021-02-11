港股埋單升94點 科指捱沽 ATM全線挫 騰訊瀉3.5%
文章日期：2021年3月15日 16:16
港股午後一度回吐，最多跌126點，低見28612點，之後走勢回穩，並於28800點水平反覆爭持，收市升幅收窄不足百點，升94點或0.33%，報28833點，成交金額1936億元，較上日減少14.1%；國指跌28點或0.26%，報11144點。恒生科技指數收報8264點，跌2.27%。
友邦（1299）領升大市，全日漲4.17%，收報100元，貢獻恒指102點；其次為小米（1810），收漲7.03%，收報24.35元，推高大市55點，同時為升幅最大的藍籌。
ATM捱沽，傳騰訊（0700）為下一個整改對像，收報628元，跌3.46%；阿里巴巴（9988）收報221.4元，跌2.04%；美團（3690）收報317.2元，跌4.74%。
藍籌中以藥明生物（2269）表現最弱，跌5.15%，收報86.5元。
航空股午後續揚，國航（0753）收報7.07元，升6.64%；南航（1055）收報6.14元，升9.45%；東航（0670）收報3.91元，升6.83%；國泰（0293）收報7.56元，升2.72%。
內銀股有支持，工行（1398）升2.19%，收報5.6元；交行（3328）升1.09%，收報4.62元；中行（3988）升2.11%，收報2.91元；建行（0939）升3.28%，收報6.61元。港銀方面，恒生（0011）升0.4%，收報152元；中銀香港（2388）升2.12%，收報28.9元。
汽車之家（2518）今日掛牌，收報180元，較招股價升2.09%。
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