港股午後一度回吐，最多跌126點，低見28612點，之後走勢回穩，並於28800點水平反覆爭持，收市升幅收窄不足百點，升94點或0.33%，報28833點，成交金額1936億元，較上日減少14.1%；國指跌28點或0.26%，報11144點。恒生科技指數收報8264點，跌2.27%。