據該公司零組件供應商、軟件發行商和零售商的高層稱，任天堂計劃在截至2022年3月的財年，實現Switch遊戲機器銷量持平或略微增加。

雖然分析師預期下年度的遊戲軟件和遊戲機將會有所下降，但一些任天堂的合作伙伴和供應商稱，已經獲得了任天堂方面的情況介紹，或是據訂單做出了自己的預測。預計一系列大型遊戲的發行將推動任天堂下一財年的軟件銷量達到2.5億份。不過任天堂發言人拒絕評論。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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