任天堂據報爭取下一財年創Switch和遊戲軟件銷量紀錄
文章日期：2021年3月15日 16:37
《彭博》引述知情人士透露，任天堂正在為未來一年的遊戲軟件和Switch遊戲機創銷售紀錄作準備，估計將比投資者的預期要強得多。
據該公司零組件供應商、軟件發行商和零售商的高層稱，任天堂計劃在截至2022年3月的財年，實現Switch遊戲機器銷量持平或略微增加。
雖然分析師預期下年度的遊戲軟件和遊戲機將會有所下降，但一些任天堂的合作伙伴和供應商稱，已經獲得了任天堂方面的情況介紹，或是據訂單做出了自己的預測。預計一系列大型遊戲的發行將推動任天堂下一財年的軟件銷量達到2.5億份。不過任天堂發言人拒絕評論。
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