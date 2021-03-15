百度AI芯片部門崑崙完成新一輪融資 業務估值約20億美元
文章日期：2021年3月15日 15:24
內地最大搜尋引擎百度（9888）公布，旗下人工智能芯片部門崑崙近期完成一輪融資。據消息人士指，該輪融資對這項業務的估值約為20億美元（約156億港元）。
消息人士透露，本輪融資由中國私募股權企業中信產業投資基金管理(CPE)牽頭，其他投資者包括IDG資本、聯想投資和行業基金Oriza Hua等。
根據百度向《路透》發表的聲明指指，崑崙芯片業務最近完成了一輪融資，公司將擇機公布進一步訊息。惟百度未就投資者情況、融資規模或估值置評。
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