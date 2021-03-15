消息人士透露，本輪融資由中國私募股權企業中信產業投資基金管理(CPE)牽頭，其他投資者包括IDG資本、聯想投資和行業基金Oriza Hua等。

根據百度向《路透》發表的聲明指指，崑崙芯片業務最近完成了一輪融資，公司將擇機公布進一步訊息。惟百度未就投資者情況、融資規模或估值置評。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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