内地股市繼續下跌 深證成指跌2.7%
文章日期：2021年3月15日 15:12
内地股市午後繼續下跌，雖然三大指數皆於全日低位後反彈，但未能收復失地。兩市成交額合共8070億元人民幣（下同）。
上證綜合指數午後一度跌穿3400點大關，全日低位見3392點，臨近尾市反彈，收市報3419點，跌33點或0.96%，成交額3816億元。
深圳成份指數低開低走，午後跌幅收窄，險守13500點，收市報13520點，跌376點或2.71%，成交額4254億元。
創業板指數午後續弱，全日低位見2612點，其後回勇，收市報2644點，跌112點或4.09%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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