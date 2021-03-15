上證綜合指數午後一度跌穿3400點大關，全日低位見3392點，臨近尾市反彈，收市報3419點，跌33點或0.96%，成交額3816億元。

深圳成份指數低開低走，午後跌幅收窄，險守13500點，收市報13520點，跌376點或2.71%，成交額4254億元。

創業板指數午後續弱，全日低位見2612點，其後回勇，收市報2644點，跌112點或4.09%。

「2021投資先機」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年3月23日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年3月26日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/67454.htm

截止日期：2021年3月23日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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