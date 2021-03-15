郭明錤在報告中指出，據最新的調查顯示，AirPods 在今年第一至三季3Q21的出貨量將衰退約25%至5,500萬部，即便預計新款AirPods 3在第三季大量出貨，市場需求較預期佳而讓第四季AirPods出貨量能按年持平至2,300萬部，2021年全年的AirPods出貨量也將衰退至約7800萬部。

他認為AirPods出貨衰退的原因，在於當硬件賣點難與競爭對手低價產品差異化時，又欠缺強大的生態來保護出貨增長。AirPods初期的成功關鍵，在於TWS（真無線藍牙耳機）提供的藍牙連接易用性與高品質。雖目前AirPods在這兩方面仍領先競爭對手，但優勢逐漸被競爭對手以逐漸改善的使用者體驗與低價策略而抵消。

郭明錤指，蘋果產品的競爭優勢在于提供「硬件、軟件與服務整合」的生態，而非僅硬件。然而，AirPods的軟件與服務生態核心為Siri，但因Siri的競爭優勢並不顯著，故當競爭對手逐漸改善的使用者體驗與同時推出低價策略時，AirPods因欠缺生態保護故領先優勢差距縮小。HomePod與HomePod mini出貨量顯著低於預期也是相同的原因所造成。